В Беларуси эпидемиологи нашли некачественное чистящее средство

Эпидемиологи обнаружили некачественное чистящее средство в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси эпидемиологи нашли некачественное чистящее средство. Подробности сообщили в пресс-службе Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Речь идет про чистящее средство WC-Gel от бренда Grass. Его производителем является компания «ТД ГраСС» (Волгоградская область, Россия). Средство не соответствует по показателю «активность водородных ионов (рН)», который составляет 1,3 единицы.

В пресс-службе пояснили, что для товаров бытовой химии, которые предназначены для чистки изделий санитарно-бытового назначения (ванн, раковин, унитазов и так далее) названный показатель был установлен в пределах 2,0 — 11,5 единиц (без изъятий и оговорок).

Постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача было приостановлено действие свидетельства о государственной регистрации в отношении указанного геля.

Ранее в Беларуси санэпидслужба нашла плесень в популярном чае.

Тем временем Белгидромет предупредил о морозах до −12 градусов: «Из-за воздушных масс северных широт».

Кроме того, проданный почти за миллион долларов лагерь под Минском снова попал на торги.