В Беларуси эпидемиологи нашли некачественное чистящее средство

В пресс-службе пояснили, что для товаров бытовой химии, которые предназначены для чистки изделий санитарно-бытового назначения (ванн, раковин, унитазов и так далее) названный показатель был установлен в пределах 2,0 — 11,5 единиц (без изъятий и оговорок).