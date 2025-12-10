В Беларуси эпидемиологи нашли некачественное чистящее средство. Подробности сообщили в пресс-службе Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Речь идет про чистящее средство WC-Gel от бренда Grass. Его производителем является компания «ТД ГраСС» (Волгоградская область, Россия). Средство не соответствует по показателю «активность водородных ионов (рН)», который составляет 1,3 единицы.
В пресс-службе пояснили, что для товаров бытовой химии, которые предназначены для чистки изделий санитарно-бытового назначения (ванн, раковин, унитазов и так далее) названный показатель был установлен в пределах 2,0 — 11,5 единиц (без изъятий и оговорок).
Постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача было приостановлено действие свидетельства о государственной регистрации в отношении указанного геля.
