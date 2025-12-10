На Урале обжалуют первый в России штраф за поиск экстремистского контента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Первое в России постановление суда о назначении штрафа за поиск экстремистских материалов будет обжаловано, сообщил РИА Новости представитель оштрафованного, юрист Сергей Барсуков.
Ранее объединенная пресс-служба судов сообщила, что мировой суд свердловского Каменска-Уральского назначил штраф в 3 тысячи рублей за поиск экстремистских материалов местному жителю, Сергею Глухих, студенту медучреждения.
Это первое дело по новой статье 13.53 КоАП РФ о поиске заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, включенной в Кодекс летом.
«Однозначно будем обжаловать», — заявил Барсуков.
В протоколе было указано, что молодой человек через браузер Safari осуществил поиск заведомо экстремистских материалов, «а именно экстремистского материала — графического изображения шеврона батальона “Азов*”.
В оперативных службах уточняли РИА Новости, что фигурант дела несколько раз делал запросы в интернете о «Русском добровольческом корпусе*» и батальоне «Азов*», а также «состоял в пабликах неонацистской тематики».
В свою очередь Барсуков в разговоре с агентством настаивал на том, что его подзащитный случайно наткнулся в интернете на статьи о запрещенных организациях.
* Запрещенная в России террористическая организация.