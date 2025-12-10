В поселке Темерницком законсервируют недостроенную школу на 1000 мест

В поселке Темерницком Аксайского района законсервируют недостроенную школу, рассчитанную на 1000 учащихся. Об этом сообщили в районной администрации. Работы по консервации должны быть проведены в течение полугода.
Причина остановки строительства — расторжение контракта с подрядчиком. Решение было принято на основании уведомления Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ростовской области.
Как сообщается, во время проверки выяснилось, что компания-победитель электронного аукциона предоставила подложные документы для участия в конкурсе. Сейчас из-за этого ведутся судебные разбирательства. Как только судебные процессы будут завершены, районные власти планируют обратиться в правительство Ростовской области с просьбой выделить средства для завершения строительства учебного заведения.
Напомним, о проблемах со строительством школы стало известно еще в июне. Тогда Ростовское УФАС сообщило, что подрядчик обманул районное управление образования на этапе закупки. Для выполнения условия об обязательном опыте строительства объектов образования компания использовала фиктивный договор подряда на 350 миллионов рублей. Это позволило ей выиграть тендер. Несмотря на предупреждение антимонопольной службы, нарушения не были устранены, что привело к возбуждению дела.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
Управляющая компания расторгла договор на обслуживание дома в центре Ростова.