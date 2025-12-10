В поселке Темерницком законсервируют недостроенную школу на 1000 мест

Напомним, о проблемах со строительством школы стало известно еще в июне. Тогда Ростовское УФАС сообщило, что подрядчик обманул районное управление образования на этапе закупки. Для выполнения условия об обязательном опыте строительства объектов образования компания использовала фиктивный договор подряда на 350 миллионов рублей. Это позволило ей выиграть тендер. Несмотря на предупреждение антимонопольной службы, нарушения не были устранены, что привело к возбуждению дела.