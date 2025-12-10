Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возможность комплексного разития 18 территорий рассмотрят в Ростовской области

Глава донского минстроя рассказал о комплексном развитии территорий в регионе.

Источник: Комсомольская правда

18 территорий в Ростовской области рассматриваются как перспективные для комплексного развития (КРТ). Также завершается проработка трех подобных проектов на общей площади в 54 га. Об этом на заседании в донском правительстве сообщил глава регионального минстроя Сергей Куц.

— В проработке находятся три проекта договора о КРТ общей площадью 54 гектара. Суммарная площадь планируемого жилья составит около 490 тысяч кв. метров. Таким образом, совокупный показатель планируемой площади жилья по заключенным и планируемым заключениям составит порядка 1,5 млн кв. метров, — прокомментировал Сергей Куц.

В 2025 году в рамках проектов комплексного развития территорий выдали разрешения на 82 дома общей жилой площадью 1 млн 150 тысяч кв. метров, что составило 88% от всего жилья за 2025 год.

В 2026 году, с учетом запланированных мер, намерены наращивать объемы и довести процент планируемого к строительству жилья через механизмы КРТ до 90%.

К слову, в Аксайском районе до конца 2032 года намерены застроить две территории. На 55,4 га хотят возвести 22 многоквартирных дома общей площадью 602 тысячи кв. метров, а на 51,03 га — 11 домов в 417 тысяч кв. метров. Паралельно с жилищным строительством должна создаваться все необходимая инфраструктура.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.