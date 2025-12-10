В Смоленской области временно ограничили работу мобильного интернета

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Работу мобильного интернета временно ограничили в Смоленской области в связи с действующей угрозой атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
«На территории региона сохраняется опасность БПЛА. В связи с этим в Смоленской области временно ограничена работа мобильного интернета. Эта мера принята исключительно в целях обеспечения безопасности людей и сохранения объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Глава региона подчеркнул, что интернет ограничен на неопределенный срок.
