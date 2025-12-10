Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге муниципальным служащим подняли зарплаты на 7,6%

В Таганроге муниципальным служащим могут выписывать премии до 100% оклада.

Источник: Комсомольская правда

В городе Таганроге Ростовской области повысили зарплату муниципальным служащим. С 1 октября 2025 года их должностные оклады проиндексированы на 7,6%. Об этом сообщили в местной администрации.

В городской администрации уточнили, что повышение проводится в соответствии с областным законодательством, которое устанавливает ежегодную индексацию окладов муниципальных служащих в те же сроки и в том же размере, что и для государственных гражданских служащих Ростовской области.

По их данным, ранее индексация проводилась: с октября 2022 года — на 4%, с октября 2023 года — на 5,5%, с октября 2024 года — на 5,1%. В 2021 году повышения окладов не было.

Кроме фиксированного оклада, муниципальные служащие могут получать ежемесячную премию, максимальный размер которой может достигать 100% от оклада.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.