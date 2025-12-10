В Таганроге муниципальным служащим подняли зарплаты на 7,6%

В городе Таганроге Ростовской области повысили зарплату муниципальным служащим. С 1 октября 2025 года их должностные оклады проиндексированы на 7,6%. Об этом сообщили в местной администрации.
В городской администрации уточнили, что повышение проводится в соответствии с областным законодательством, которое устанавливает ежегодную индексацию окладов муниципальных служащих в те же сроки и в том же размере, что и для государственных гражданских служащих Ростовской области.
По их данным, ранее индексация проводилась: с октября 2022 года — на 4%, с октября 2023 года — на 5,5%, с октября 2024 года — на 5,1%. В 2021 году повышения окладов не было.
Кроме фиксированного оклада, муниципальные служащие могут получать ежемесячную премию, максимальный размер которой может достигать 100% от оклада.
