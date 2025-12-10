Куренков исполнил мечту ребенка из Миасса

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков исполнил мечту 10-летнего жителя города Миасса Челябинской области в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний»: подарил ребенку конструктор пожарной машины и показал ему свой рабочий кабинет, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Как сообщает ведомство, Александр Куренков исполнил мечту ребенка в рамках акции «Елка желаний». Маленький Иосиф приехал с родителями в Москву из Челябинской области. Поездку на новогоднюю елку в столицу мальчику организовало министерство. Мечтой ребенка был конструктор — пожарная машина сродни той, на которой работает его отец — старший пожарный подразделения МЧС России в Челябинской области.
Отмечается, что глава ведомства не только исполнил это искреннее желание ребенка, но и показал Иосифу свой рабочий кабинет, музей министерства и познакомил с работой главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях».
«Здесь все для Иосифа было в новинку: несколько десятков автоматизированных мест и специалисты, которые держат руку на пульсе оперативных событий, широкоформатные экраны с демонстрацией текущей обстановки в любой точке страны и средства контроля ситуации. Все, что мальчик раньше видел только по телевизору, стало реальностью», — подчеркивает МЧС РФ.
Новогодняя елка с шарами для гостей и желающих поучаствовать в акции установлена в центральном аппарате ведомства на западе Москвы: заветные мечты детей с ограниченными возможностями ждут исполнения. Подобные «Елки желаний» организованы во многих структурных подразделениях МЧС России.