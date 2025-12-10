SHOT: Лариса Долина не платила налоги за коттедж в Подмосковье

Лариса Долина больше 10 лет скрывала особняк в Подмосковье и не платила за него налоги, утверждает SHOT. По его данным, за это время артистка задолжала около миллиона рублей. А адвокат покупательницы квартиры певицы ранее сообщила, что Долина не платила и за спорную недвижимость — в итоге налог на имущество пришлось оплачивать покупательнице, которая квартирой фактически не пользуется. Подробности — в материале «Газеты.Ru».