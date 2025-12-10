В Госдуме предложили ввести стандарт безопасных для животных реагентов

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили ввести стандарт реагентов, безопасных для животных, обращение с соответствующим предложением направили главе Росстандарта Антону Шалаеву, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы также стали депутаты Ксения Горячева, Ярослав Самылин и Анна Скрозникова.
«Считаем необходимым защитить животных от воздействия агрессивной химии: внести изменения в ГОСТ, устанавливающие допустимый уровень химической активности при контакте с кожей животных, отсутствие агрессивных примесей и обязательные лабораторные испытания на безопасность», — говорится в документе.
Парламентарии отмечают, что с наступлением холодов владельцы собак массово сталкиваются с тем, что используемые коммунальными службами противогололедные материалы наносят серьезный вред здоровью их питомцев. Также ветеринарные клиники сообщают о сезонном всплеске обращений, связанных с химическими ожогами лап, контактными дерматитами и отравлениями животных реагентами, добавляют депутаты.
«Внедрение стандарта и приоритетное применение соответствующих реагентов в пешеходных зонах, парках и местах выгула позволит снизить химическую нагрузку на городскую среду, а владельцы смогут выходить на улицу, не опасаясь за здоровье своих домашних питомцев», — заключается в документе.