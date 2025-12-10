В Госдуме предложили ввести стандарт безопасных для животных реагентов

Парламентарии отмечают, что с наступлением холодов владельцы собак массово сталкиваются с тем, что используемые коммунальными службами противогололедные материалы наносят серьезный вред здоровью их питомцев. Также ветеринарные клиники сообщают о сезонном всплеске обращений, связанных с химическими ожогами лап, контактными дерматитами и отравлениями животных реагентами, добавляют депутаты.