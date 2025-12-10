Ричмонд
Путин присвоил жительнице Дагестана звание «Мать-героиня»

Путин присвоил звание «Мать-героиня» дагестанке, которая воспитывает 10 детей.

Источник: РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Мать-героиня» жительнице Дагестана Мисиди Шамхаловой, которая одна воспитывает десятерых детей, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание “Мать-героиня”… Шамхаловой Мисиди Рамазановне, Республика Дагестан», — говорится в сообщении.

В правительстве Дагестана рассказали, что Шамхалова — вдова, одна воспитывает десятерых детей: девятерых дочек и сына. Женщина работает на рынке и обеспечивает большую семью.