Путин присвоил жительнице Дагестана звание «Мать-героиня»

МАХАЧКАЛА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Мать-героиня» жительнице Дагестана Мисиди Шамхаловой, которая одна воспитывает десятерых детей, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание “Мать-героиня”… Шамхаловой Мисиди Рамазановне, Республика Дагестан», — говорится в сообщении.
В правительстве Дагестана рассказали, что Шамхалова — вдова, одна воспитывает десятерых детей: девятерых дочек и сына. Женщина работает на рынке и обеспечивает большую семью.