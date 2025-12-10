«Зимние чудеса». Новая выставка в Национальной библиотеке окунет посетителей в атмосферу праздников

Выставка «Зимние чудеса» — вторая от «Верасня» за несколько недель. Первой открылась экспозиция в библиотеке имени Пушкина. Председатель секции Марина Эренбург напомнила, что в прошлом году объединению исполнилось 35 лет. «Тогда, во время юбилея, не было возможности презентовать подобную выставку. Зато в этом году у нас получился целый марафон экспозиций. “Зимние чудеса” — уже четвертая с лета от нашей секции. Считаю, что она станет прекрасным завершением юбилея. Наши художники всегда с большим энтузиазмом участвуют в выставках, которые организовывает Национальная библиотека», — поделилась она.