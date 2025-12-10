«Зимние чудеса». Новая выставка в Национальной библиотеке окунет посетителей в атмосферу праздников

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка «Зимние чудеса» открылась для посетителей в Национальной библиотеке. Экспозиция в галерее «Ракурс» приурочена к Новому году и Рождеству, передает корреспондент БЕЛТА.
Более 40 работ белорусских авторов — представителей секции «Верасень» Белорусского союза художников — посвящены зимним праздникам.
Заместитель генерального директора Национальной библиотеки Людмила Высоцкая отметила: несмотря на то, что в этом году погода не радует белорусов снегом, глядя на картины, представленные на экспозиции, посетители почувствуют атмосферу волшебных праздников.
«В 2023 году мы открывали выставку молодых художников, которые тоже представляли в своих работах зимние праздники. Буквально на прошлой неделе мы открыли наши “Калядныя гicторыi”. А эта экспозиция будто звучит ей в унисон. Очень приятно, что в ней приняла участие целая плеяда художников, что такие громкие имена представлены у нас в библиотеке», — сказала она.
Выставка «Зимние чудеса» — вторая от «Верасня» за несколько недель. Первой открылась экспозиция в библиотеке имени Пушкина. Председатель секции Марина Эренбург напомнила, что в прошлом году объединению исполнилось 35 лет. «Тогда, во время юбилея, не было возможности презентовать подобную выставку. Зато в этом году у нас получился целый марафон экспозиций. “Зимние чудеса” — уже четвертая с лета от нашей секции. Считаю, что она станет прекрасным завершением юбилея. Наши художники всегда с большим энтузиазмом участвуют в выставках, которые организовывает Национальная библиотека», — поделилась она.
Участница выставки Вероника Витковская назвала представленные картины «жемчужинами». «Разные пластические приемы и образные решения способствуют тому, что зрителю интересно рассматривать работы. В преддверии праздников экспозиция выражает и поддерживает особое настроение: от нежных минорных оттенков зимы до мажорных цветовых сочетаний», — подчеркнула художница.
Экспозиция продолжит работу до 2 марта 2026 года. -0-