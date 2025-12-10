Ричмонд
Инвестиции сокращаются, дороги не строятся, местные власти сидят без денег: Что ещё нужно знать о бюджете Молдовы на 2026 год

Эксперт Вячеслав Ионицэ назвал Бюджет-2026 «Бюджетом выживания».

Источник: Комсомольская правда

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ резко раскритиковал проект бюджета на 2026 год, назвав его «бюджетом выживания», а заявления правительства об «увеличении инвестиций» — пиаром.

Причины:

Неосвоение инвестиций: В 2025 году из запланированных 2,1 млрд леев на инвестиции за 10 месяцев освоено лишь 940 млн. Эксперт сомневается в возможности освоить заявленные на 2026 год 3 млрд леев.

Искусственный рост: Инвестиционный бюджет искусственно завышен за счет резкого сокращения расходов на дороги и субсидии (900 млн и 200 млн леев соответственно).

Критическая ошибка с дорогами: На текущее содержание дорог в 2026 году будет выделено всего 700 млн леев — самая низкая сумма за десятилетие. Ионицэ предупреждает, что «ремонт исчезнет», и тысячи километров инфраструктуры будут разрушены.

Нарушение закона о местных бюджетах: В 2025 году правительство перечислило мэриям только 1,35 млрд леев из обещанных законом 5,3 млрд, что эксперт назвал нарушением закона и тревожным сигналом для местных властей.

Ионицэ заключил, что бюджет имитирует инвестиции, а сокращение финансирования дорог является стратегической ошибкой.

