Два дня знаковых встреч и около 120 молодых управленцев. В Минске прошел международный форум молодых госслужащих

Приветствуя участников, Владимир Кухарев отметил, что одной из главных задач форума является налаживание связей между участниками, что особенно важно для будущих управленческих решений. «Нам очень интересно услышать ваши предложения и взгляды на существующие подходы в государственной службе, что, может быть, нужно изменить или усовершенствовать, а также что следует подкорректировать. Мы готовы к этой работе, потому что понимаем, что сегодня все быстро меняется, — обратился к участникам председатель. — И, конечно, хотелось бы, чтобы ваш выбор всегда оставался с вами и вы продолжили эту стезю работы именно в государственной службе, потому что для любого государства это важно. Много отраслей и направлений значимы для государства, но сегодня для того, чтобы механизмы приходили в движение в общих направлениях, нужны люди, которые могут эти механизмы приводить в движение. И вот это, наверное, главная задача госслужащих. Потому что успех строится на правильности принятия решений».