Два дня знаковых встреч и около 120 молодых управленцев. В Минске прошел международный форум молодых госслужащих

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусской столице прошел III Минский форум молодых государственных служащих, который собрал около 120 участников из Беларуси, России, Узбекистана и Кыргызстана. За два дня молодые управленцы посетили ключевые объекты столицы, такие как Дворец Независимости, Совет Республики, а также приняли участие в насыщенной программе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил в общении с журналистами заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский, форум — это площадка для обмена опытом, мнениями и впечатлениями среди представителей государственных органов, министерств, ведомств и местных администраций.
За два дня участники посетили Дворец Независимости, где пообщались с пресс-секретарем Президента Республики Беларусь Натальей Эйсмонт, а также Совет Республики, где встретились с его председателем Натальей Кочановой. Им также представили знаковые объекты города и рассказали о том, как живет и развивается Минск. Финальной точкой форума стала встреча с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым, министром образования Андреем Иванцом и помощником Президента — инспектором по Минску Юрием Фроловым.
Приветствуя участников, Владимир Кухарев отметил, что одной из главных задач форума является налаживание связей между участниками, что особенно важно для будущих управленческих решений. «Нам очень интересно услышать ваши предложения и взгляды на существующие подходы в государственной службе, что, может быть, нужно изменить или усовершенствовать, а также что следует подкорректировать. Мы готовы к этой работе, потому что понимаем, что сегодня все быстро меняется, — обратился к участникам председатель. — И, конечно, хотелось бы, чтобы ваш выбор всегда оставался с вами и вы продолжили эту стезю работы именно в государственной службе, потому что для любого государства это важно. Много отраслей и направлений значимы для государства, но сегодня для того, чтобы механизмы приходили в движение в общих направлениях, нужны люди, которые могут эти механизмы приводить в движение. И вот это, наверное, главная задача госслужащих. Потому что успех строится на правильности принятия решений».
Участники форума также активно задавали вопросы спикерам. Их интересовали планы по развитию города, личный опыт и практические советы. Обращаясь к ним, Владимир Кухарев призвал молодых управленцев верить в себя: «Если вы уверены в своем решении, принимайте его и не оглядывайтесь на мнение окружающих. Важно выработать стойкость и умение идти до конца. Если вы правы, стойте на своем и не бойтесь остаться в одиночестве».
Одной из участниц стала Марина Горелик, которая уже 4 года работает в концерне «Белнефтехим». Она рассказала, что решилась участвовать в форуме впервые и сейчас рада, что такая возможность в ее жизни появилась. «Во второй день уже можно подвести какие-то итоги, и самое впечатляющее — это встреча с такими серьезными и важными мастодонтами нашей страны, руководителями. Например, с председателем Совета Республики. И это я считаю подарком для всех нас. Мы смогли напрямую пообщаться с ней, услышать советы. Посещение Дворца Независимости не нуждается в комментариях. Те знания, которые мы уже получили, конечно, будем применять в своей службе. Несмотря на то что сейчас у нас уже выстроены очень плотные связи между государствами, мы на своем уровне, как кирпичики, будем достраивать, выстраивать и укреплять эти связи. Поэтому благодаря этому форуму я думаю, что все получится», — рассказала она.
Андрей Иванец отметил, что молодой возраст участников говорит о том, что сегодня в нашей стране на государственном уровне выстроена системная работа по привлечению молодежи во все сферы. «Государственная служба является открытой профессиональной траекторией для нашей молодежи», — отметил он.
Министр добавил, что сейчас перед ведомством стоит вопрос формирования программы социально-экономического развития на следующие 5 лет. «В молодежной повестке мы ставим амбициозные цели и задачи. Один из индикаторов, который будет показывать эффективность всех органов госуправления в нашей стране, — доля молодежи, работающей в органах государственного управления. Это необходимо для того, чтобы принимались важные, своевременные и нужные решения для нашей страны, чтобы фактически у вас была возможность принимать участие и иметь свой голос в развитии и становлении нашей страны. Поэтому мы уверены, что от этого одинаково выиграют и молодежь, и государство, и общество. Форум молодых государственных служащих — уникальная площадка для обсуждения важных и насущных вопросов, которые волнуют молодежь и которые необходимо решать на государственном уровне», — отметил он.
Еще одной участницей стала Светлана Блинова, работающая в администрации Нижнего Новгорода. Она поделилась, что форум особенно полезен в вопросах взаимоотношений между странами и городами. «Мы представляем тоже город-миллионник — Нижний Новгород, и было очень интересно пообщаться с коллегами, послушать их опыт, поделиться своим опытом и задать вопросы, которые интересовали. В целом пообщаться с высокими руководителями. Встреча с председателем Минска прошла в режиме живого диалога, мы смогли пообщаться», — поделилась впечатлениями она и добавила, что самым большим впечатлением стал Дворец Независимости, ведь, по ее словам, это буквально как «заглянуть к Президенту домой».
В завершение форума молодым управленцам вручили сертификаты участников, которые вместе с полученным опытом и новыми знакомствами останутся с ними на долгие годы службы. -0-