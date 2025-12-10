Экспертный совет при МПА СНГ рассмотрел лучшие практики поддержки молодых талантов

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опыт и лучшие практики поддержки молодых талантов в государствах — участниках СНГ рассмотрели на заседании Экспертного совета по науке и образованию при Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ, сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, принимавший участие в заседании в формате видеоконференцсвязи, сообщает БЕЛТА.
«Целый ряд вопросов, связанных в том числе с развитием интеллектуального потенциала молодежи, а также информация о лучших интеллектуальных практиках, которые существуют в ряде стран Содружества, в том числе в Беларуси (рассмотрены на заседании. — Прим. БЕЛТА)», — сказал Игорь Марзалюк. Он уточнил, что сегодня был представлен опыт Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.
Говоря в целом о поддержке и развитии молодых талантов, председатель Постоянной комиссии отметил два мероприятия, проводимых Беларусью на уровне СНГ. Международный молодежный форум «Дружба без границ» организовывается для иностранных студентов учреждений высшего образования, лидеров студенческого самоуправления, активистов студенческих клубов различной направленности. Открытый международный фестиваль-конкурс «Творчество без границ» нацелен на создание для детей и молодежи возможностей творческого общения, выявление новых талантов, знакомство с образцами национальной культуры и искусства разных стран, поддержку развития детских и юношеских творческих коллективов.
30−31 октября в Таврическом дворце Санкт-Петербурга прошел международный научно-образовательный конгресс государств — участников СНГ «Интеллектуальный код Содружества», объединивший представителей органов власти, академического и экспертного сообщества, образовательных организаций и деловых кругов стран. Одной из ключевых тем стала цифровая трансформация образования. Участники обсудили развитие технологий искусственного интеллекта, внедрение цифровых экосистем, формирование компетенций будущего и опыт государств СНГ в создании цифровых решений для образовательной среды. Представители вузов Беларуси, Казахстана, России и Узбекистана представили лучшие практики проектов по интеграции ИИ в образовательный процесс, разработке микроквалификаций и цифровых платформ для межуниверситетского взаимодействия.
Говоря о Концепции формирования единого (общего) образовательного пространства СНГ на 2027−2035 годы, Игорь Марзалюк обратил внимание на опыт Беларуси, который максимально задействован в этом процессе.
В повестку сегодняшнего заседания Экспертного совета при МПА СНГ также был включен вопрос, касающийся рекомендаций по организации системы грантовой поддержки преподавателей, молодых ученых и консорциумов вузов государств — участников СНГ.
По словам Игоря Марзалюка, вопросы стимулирования, поддержки молодежи в науке очень важны. «Самое главное, чего должны добиться этими мероприятиями, — максимально эффективное использование потенциала всех наших стран для решения самой важной задачи, которая стоит и перед парламентом, и перед исполнительной властью, — повышение уровня жизни наших людей. Оно возможно только через достижение более высоких горизонтов в науке, в технике. А важнейшие открытия всегда совершаются молодыми», — сказал он. -0-