Экспертный совет при МПА СНГ рассмотрел лучшие практики поддержки молодых талантов

По словам Игоря Марзалюка, вопросы стимулирования, поддержки молодежи в науке очень важны. «Самое главное, чего должны добиться этими мероприятиями, — максимально эффективное использование потенциала всех наших стран для решения самой важной задачи, которая стоит и перед парламентом, и перед исполнительной властью, — повышение уровня жизни наших людей. Оно возможно только через достижение более высоких горизонтов в науке, в технике. А важнейшие открытия всегда совершаются молодыми», — сказал он. -0-