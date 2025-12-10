А вы знали, откуда на самом деле началась история ВНС? Проследили от полоцкого вече

Напомню, что в 862 году, когда, согласно летописи, был призван Рюрик, в определении прав и компетенций князя принимала участие так называемая конфедерация северных племен. В ней были в том числе кривичи. Когда мы говорим о вечевых порядках, нужно понимать, что вече в первую очередь характерно именно для северных территорий восточных славян — Новгорода, Пскова, Полоцка, Смоленска. Это не значит, что в других землях его не было, — было и в Киеве.