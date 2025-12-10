А вы знали, откуда на самом деле началась история ВНС? Проследили от полоцкого вече

Сегодня мы поговорим о белорусской традиции народоправства. О тех вещах, которые впервые стали реальностью в нашем далеком историческом прошлом и которые мы возродили уже в нашем независимом государстве. Поговорим о вечевой традиции, традиции народного собрания — со всеми остановками. И завершим Всебелорусским народным собранием. Благо повод имеется более чем достаточный — оно состоится совсем скоро. С вами историк Игорь Марзалюк.
— Начнем с традиции, которая предопределила характер белорусского народоправства. Поговорим о вече, в первую очередь на примере полоцкого.
Традиция решать важнейшие события всем племенем, а потом, когда возникли земли княжества, всей землей, характерна для абсолютного большинства славянских народов на этапе зарождения государственных структур, на последней фазе политогенеза или военной демократии. И получила дальнейшее отражение уже в процессе государственного образования на землях исторической Руси, восточных славян.
Напомню, что в 862 году, когда, согласно летописи, был призван Рюрик, в определении прав и компетенций князя принимала участие так называемая конфедерация северных племен. В ней были в том числе кривичи. Когда мы говорим о вечевых порядках, нужно понимать, что вече в первую очередь характерно именно для северных территорий восточных славян — Новгорода, Пскова, Полоцка, Смоленска. Это не значит, что в других землях его не было, — было и в Киеве.
Так что же такое вече? Вы можете прочитать самые разнообразные и противоречивые сообщения об этой традиции и ее роли. Вече — это народное собрание, но собирались не все. Первоначально — только взрослые женатые мужчины, имеющие полную правоспособность, защищающие свою страну при необходимости, то есть носящие оружие, и имеющие собственность. Нужно понимать, что это прежде всего главы семейств. Позднее — представители наиболее важных, значительных родов. Но самое важное — то, что это вече представляло весь срез, все группы свободного населения (в данном случае — Полоцкой земли).
