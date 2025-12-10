Ричмонд
Жимолость каприфоль зацвела зимой в сквере на Пражской улице

По словам специалистов, это аномальное явление.

Источник: t.me/komkras

В одном из скверов на Пражской улице Петербурга жимолость декоративная, известная как каприфоль, выпустила бутоны в декабре, когда на улице шел снег. Обычно это растение цветет весной и летом, но в этот раз оно решило нарушить привычные временные рамки. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

— Кустарники и деревья могут адаптироваться к резким изменениям погоды, однако, явление это аномальное, — пояснили специалисты.

К слову, это каприфоль — декоративное вьющееся растение, которое зачастую используют для вертикального озеленения. Неприхотлива в уходе и может расти в различных климатических условиях. Она отлично подходит для создания живых изгородей, озеленения беседок и оформления садовых дорожек. Каприфоль также обладает хорошей зимостойкостью, выдерживает морозы до −30 градусов и обычно не нуждается в специальном укрытии.