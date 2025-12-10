Жимолость каприфоль зацвела зимой в сквере на Пражской улице

В одном из скверов на Пражской улице Петербурга жимолость декоративная, известная как каприфоль, выпустила бутоны в декабре, когда на улице шел снег. Обычно это растение цветет весной и летом, но в этот раз оно решило нарушить привычные временные рамки. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.