Жимолость каприфоль зацвела зимой в сквере на Пражской улице

В одном из скверов на Пражской улице Петербурга жимолость декоративная, известная как каприфоль, выпустила бутоны в декабре, когда на улице шел снег. Обычно это растение цветет весной и летом, но в этот раз оно решило нарушить привычные временные рамки. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.
— Кустарники и деревья могут адаптироваться к резким изменениям погоды, однако, явление это аномальное, — пояснили специалисты.
К слову, это каприфоль — декоративное вьющееся растение, которое зачастую используют для вертикального озеленения. Неприхотлива в уходе и может расти в различных климатических условиях. Она отлично подходит для создания живых изгородей, озеленения беседок и оформления садовых дорожек. Каприфоль также обладает хорошей зимостойкостью, выдерживает морозы до −30 градусов и обычно не нуждается в специальном укрытии.