В СПЧ призвали поднять зарплаты присяжным

«Зарплата присяжных сейчас привязана к окладу судьи. Но поскольку у судьи много надбавок, есть целая история с присяжными, которые получают “голый” судейский оклад. Получается, что за месяц они в районе 30 тысяч на руки имеют. Это мало», — сказала Меркачева на пресс-конференции, посвященной итогам работы СПЧ в 2025 году.