В СПЧ призвали поднять зарплаты присяжным

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Член СПЧ Ева Меркачева и председатель Совета Валерий Фадеев отметили низкий уровень заработной платы присяжных и призвали поднять их зарплаты до уровня судей.
«Зарплата присяжных сейчас привязана к окладу судьи. Но поскольку у судьи много надбавок, есть целая история с присяжными, которые получают “голый” судейский оклад. Получается, что за месяц они в районе 30 тысяч на руки имеют. Это мало», — сказала Меркачева на пресс-конференции, посвященной итогам работы СПЧ в 2025 году.
Фадеев отметил, что можно было бы привязать зарплату присяжного не к окладу, а к заработной плате судьи.
«В свое время были приняты решения о том, чтобы обеспечить достойную жизнь судьям. Это очень правильное решение. Судья не должен голодать», — подчеркнул он.