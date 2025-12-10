Форум студенческих талантов «Зимняя радуга» объединил первокурсников семи вузов Гомельской области

Он подчеркнул: уровень команд растет из года в год. «Уже на репетициях было интересно смотреть на номера. А на самом форуме ребята вышли совсем с другой энергией, это совсем другие эмоции. Они не просто выходят исполнить песни, танцы. В их выступлениях есть суть, идея, которая прослеживается от начала до конца», — обратил внимание молодежный лидер региона.