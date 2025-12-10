Форум студенческих талантов «Зимняя радуга» объединил первокурсников семи вузов Гомельской области

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первокурсников семи вузов Гомельской области объединил ХХVIII областной форум студенческих талантов «Зимняя радуга», передает корреспондент БЕЛТА.
Событие уже стало визитной карточкой юго-восточного региона. Под девизом «Молодежная столица собирает друзей» команды университетов области представили творческие номера победителей конкурсов «А ну-ка, первокурсник!». И выбрать лучших из лучших на областном форуме — не самая простая задача для жюри.
Так, студенты Гомельского филиала Международного университета МИТСО немного пошалили с машиной времени и перенесли в современный Гомель Ивана Грозного, провели ему экскурсию по молодежной столице-2025, затем — по городу над Сожем 1990-х, а после и сами побывали в царских теремах. Главный вывод, сделанный первокурсниками после подобного вояжа, что настоящее — единственное время, которое можно изменить.
Попутешествовать во времени с выдающимся авиаконструктором Павлом Сухим, чье имя носит Гомельский государственный технический университет, решили студенты данного вуза. «Это такой диалог между прошлым, настоящим и даже будущим, — пояснила участница команды вуза Екатерина Бегун. — Вообще настрой на “Зимнюю радугу” у нас боевой. Все максимально заряжены».
Ее однокурсница Ева Ласица добавила: «Сегодняшний форум — это невероятные эмоции. Здесь интересные, творческие, талантливые люди. Кто-то поет, кто-то в актерской игре хорош, кто-то замечательный танцор, и все это очень важно. Конечно, много сил ушло на репетиции, но оно того стоило».
К слову, спектр талантов, которыми удивляют юноши и девушки на сцене, — широчайший. Например, студенты Гомельского государственного медицинского университет покоряли зрителей и жюри виртуозной игрой на баяне, цимбалах, саксофоне, чарующим вокалом, задорными частушками, зажигательной хореографией, в том числе ланкийскими танцами.
Будущий психолог из Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины Алина Шепелевич и ее однокурсники на этот вечер перевоплотились в настоящих актеров. «Я играю главную роль принцессы, и мне нужно спасти Гомель от злодейки Урсулы и сплотить народ», — описала свою творческую задачу студентка. Она рассказала, что подготовка к выступлению шла изо дня в день в течение месяца: делали декор, костюмы, совершенствовали сценарий, оттачивали актерскую игру.
«На “Зимней радуге” мы можем пообщаться с другими ребятами, узнать что-то новое. Есть примеры, когда фестиваль стал судьбоносным для своих участников. В прошлом году моя знакомая нашла для себя совершенно новую профессию и в итоге перевелась в другой вуз», — рассказала Алина.
Огромную поддержку из зала ощущала команда Белорусского государственного университета транспорта. В группе активных болельщиков — Роман Агейчик: «У нас мощный дух командный, все дружные, творческие. И нацелены только на лучший результат».
«Наш форум не только про конкурсную программу, про творчество, это и спортивная часть, акция “#ЗаДело”, где ребята показывают, чем они могут быть полезны в своем городе, районе, университете», — отметил первый секретарь Гомельского областного комитета ОО «БРСМ» Игорь Назарчук.
Он подчеркнул: уровень команд растет из года в год. «Уже на репетициях было интересно смотреть на номера. А на самом форуме ребята вышли совсем с другой энергией, это совсем другие эмоции. Они не просто выходят исполнить песни, танцы. В их выступлениях есть суть, идея, которая прослеживается от начала до конца», — обратил внимание молодежный лидер региона.
«Безусловно, данный форум за объединение, за единство, за дружбу. И царящая здесь атмосфера уже говорит, что и в 28-й раз он не теряет своей энергии», — сказал Игорь Назарчук.
На форуме жюри выбирает лучших в номинации «#ЗаДело», в спортивном состязании, в конкурсной программе. Есть индивидуальные призы, командные и, безусловно, Гран-при. «И мы видим сегодня действительно высокое соперничество. Ребята показывают такой невероятный уровень», — отметил первый секретарь.
Есть идеи вывести форум на республиканский уровень. «Фестивалю пора уже расти. Будем работать над этим», — подытожил Игорь Назарчук.
Организаторами форума выступают Гомельский облисполком и областной комитет ОО «БРСМ».-0-
Фото Сергея Холодилина.