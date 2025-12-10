Variety: Джонни Депп сыграет главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты»

Голливудский актер Джонни Депп исполнит роль в первой в истории англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Также он выступит продюсером картины. Об этом в среду, 10 декабря, сообщил портал Variety.
О начале работы над проектом объявили на кинофестивале «Красное море» в Саудовской Аравии в рамках рынка «Красное море».
— Продюсированием проекта, у которого на данный момент нет режиссера, занимается собственная кинокомпания Деппа IN.2 Film в тандеме с исполнительным продюсером фильма «Жанна Дюбарри» Светланой Дали и Грейс Ло, — говорится в материале.
По данным журналистов, Дали и Ло будут продюсировать фильм вместе с Деппом, Стивеном Дойтером и Стивеном Малитом, передает портал.
26 октября сербский режиссер Эмир Кустурица объявил, что в 2026 году начнет снимать три фильма по мотивам литературных произведений русских писателей. Первым он снимет в Сербии «Последний срок» по повести Валентина Распутина. После этого он приедет в Россию и снимет фильмы по романам «Лавр» и «Преступление и наказание» Евгения Водолазкина и Федора Достоевского.