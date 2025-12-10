Variety: Джонни Депп сыграет главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты»

26 октября сербский режиссер Эмир Кустурица объявил, что в 2026 году начнет снимать три фильма по мотивам литературных произведений русских писателей. Первым он снимет в Сербии «Последний срок» по повести Валентина Распутина. После этого он приедет в Россию и снимет фильмы по романам «Лавр» и «Преступление и наказание» Евгения Водолазкина и Федора Достоевского.