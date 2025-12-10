В Ростове пройдет конкурс на лучшую елку

В донской столице запустили конкурс, в котором могут проявить себя как горожане, так и предприятия и организации. Для этого им необходимо будет установить новогоднюю ель в общественных пространствах города. В дальнейшем из всех зеленых красавиц выберут самую — самую.
— При проведении конкурса будут учитываться внешнее техническое состояние, количество различных праздничных светотехнических элементов и иных средств новогоднего и рождественского оформления, — рассказали в городской администрации.
Также будут оценены оригинальность и гармония цветового решения в оформлении. Итоги конкурса подведут в конце этого месяца.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
Жители Ростовской области смогут бесплатно срубить елку к Новому году.