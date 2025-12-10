Белорусские ученые разработали препарат для повышения урожайности сахарной свеклы

Ученые постоянно работают над усовершенствованием препаратов. «Понимаем, что конкуренция на рынке достаточно большая. Чтобы оставаться востребованным, необходимо постоянно искать возможности для улучшения. В частности, закваски для силосования, которые 10 лет назад мы разрабатывали и которые есть сейчас, хоть и имеют одно и то же название, но в них заложены уже новые решения, новые, более эффективные составы. И это позволяет и ускорить их работу, и повысить эффективность, и улучшить их хранение», — обратил внимание Александр Шепшелев. -0-