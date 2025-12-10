От ненависти до любви и обратно: история отношений Александра Цекало и Лолиты

Певица Лолита Милявская откровенно призналась, что встреча с Александром Цекало стала для нее поворотным моментом в жизни. Судьба свела их случайно в Одесской филармонии. Однако чувства между ними вспыхнули не сразу, первое время знаменитости недолюбливали друг друга. Однако это не помешало им создать на сцене творческий дуэт, который сделал их знаменитыми и в итоге перерос в романтические отношения. Как из коллег Цекало и Лолита превратились в пару — рассказывает «Вечерняя Москва».
Знакомство.
Судьба свела их в 1985 году, когда Лолита со своим вторым мужем Виталием Милявским переехала в Одессу. Там в местной филармонии работал Александр Цекало. Вскоре Милявская тоже устроилась туда работать и познакомилась с шоуменом. Но чувства между ними возникли не сразу, поначалу они недолюбливали друг друга, даже не предполагая, что однажды будут выступать вместе на сцене и станут любимчиками публики. Но чуть позже, в том же 1985 году, они неожиданно решили создать кабаре-дуэт «Академия». Идея творческого союза была уникальной: они предстали перед публикой как властная женщина и подкаблучник.
Но о романтических отношениях тогда не было речи: Милявская была замужем и даже родила в этом браке дочку Еву. Многие считали, что это ребенок Цекало, однако на самом деле отцом девочки был Виталий Милявский. В этот момент Лолиту настигло несчастье: новорожденная девочка развивалась с опозданием, и через несколько месяцев врачи диагностировали ей синдром Аспергера. А уже в 1988 году певица развелась с Виталием. Позже пресса распространила слух, что брак был фиктивным.
Начало отношений и свадьба.
А творческий дуэт Цекало и Милявской продолжал развиваться. Артисты проводили много времени вместе, репетируя свои шоу. Так между ними зародилась симпатия, которая скоро вылилась в романтические отношения. Даже коллеги по филармонии замечали, что между ними есть что-то большее, чем творческие отношения. Будучи в отношениях с Цекало, Милявская развелась со своим вторым мужем, а в 1988 году вышла замуж за шоумена. Правда, по паспорту она осталась Милявской, потому что считала эту фамилию звучной и красивой. Творческий дуэт с Цекало тогда стал узнаваемым в Одессе, поэтому вскоре они попробовали заявить о себе и в Москве.
Совместный путь к славе.
В 1990 году, уже будучи в браке, они отправились в Москву, а дочка Милявской осталась с бабушкой на Украине. Но местной публике не сразу полюбился дуэт приезжих артистов. В одном из интервью артистка признавалась, что на первых порах в столице у них с Цекало не хватало денег даже на еду, поэтому им приходилось сдавать бутылки.
— Денег не хватало ни на что! Они обивали пороги продюсерских центров, но везде звучало резкое «нет». Держась вместе, предприимчивый Саша и упертая Лола тихой сапой взбирались на эстрадный олимп. Но чем выше они поднимались, тем… хуже становились отношения между ними, — делилась воспоминаниями в одном из интервью Лолита.
Совместный взлет.
Необычный тандем покорил столичных зрителей уже после распада СССР. Тогда на эстраде появилось много новых звезд, и конкуренция ощущалась особенно остро. Именно в этот момент настал час славы кабаре-дуэта «Академия». Зрителей покорили харизматичная и высокая Милявская и забавный добряк Цекало. Они сами продумывали свои сценические выступления — начиная с костюмов и заканчивая шутками и движениями. Их искрометный юмор завоевал внимание людей, и через несколько лет они вошли в десятку самых востребованных артистов России.
Болезненный развод.
Но их любовь оказалась невечной. Спустя 12 лет пара развелась. Причиной послужили постоянные гастроли, из-за которых у звезд не было времени строить семейную жизнь. Кроме того, Цекало ревновал Лолиту к состоятельным поклонникам. Это расставание далось Лолите очень тяжело: она впала в депрессию, пыталась заглушить боль алкоголем и даже обращалась за помощью к наркологу.
Сейчас экс-супруги почти не общаются. И даже несмотря на то, что Цекало пытался разойтись мирно, Лолита очень нелестно высказывалась о бывшем супруге в разных интервью.
— Два человека, влюбленные друг в друга. Построили бизнес, стали партнерами. И в результате партнерство лопнуло, — признавалась Лолита.
Другие романы знаменитостей.
После расставания с Лолитой Александр состоял в отношениях с Яной Самойловой, с которой познакомился в аэропорту Шереметьево в 2000 году. Тогда Яна улетала на конкурс «Евровидение-2000». Случайное знакомство привело к длительным отношениям, и вскоре они начали жить вместе. Но спустя шесть лет отношений девушка бросила Александра. Ходят слухи, что причиной стала ревность Яны к Лолите, которой Цекало время от времени помогал.
В 2007 году судьба свела Александра с Викторией Галушкой — сестрой певицы Веры Брежневой. Девушка была на 23 года младше Александра, но это не помешало им сыграть свадьбу в 2008 году. Торжество прошло скромно, потому что на тот момент Виктория уже ждала ребенка. В этом же году у Цекало появилась дочка Александра, а спустя четыре года — сын Михаил. Но в 2018 году Цекало развелся с Галушкой, несмотря на то что девушка хотела сохранить брак. Шоумен закончил эти отношения, потому что закрутил роман с молодой моделью и художницей Дариной Эрвин, которая обучалась в США на финансиста.
Лолита же после расставания с Александром Цекало состояла в близких отношениях с бизнесменом Арнольдом Спиваковским. После расставания бизнесмен и певица остались друзьями. Затем Милявская закрутила роман с бизнесменом Александром Зарубиным, их брак длился пять лет. Через год после развода, в 2010-м, Лолита вновь вышла замуж. Ее пятым супругом стал фитнес-тренер Дмитрий Иванов, с которым она состояла в браке до 2020 года.
