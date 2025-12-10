От ненависти до любви и обратно: история отношений Александра Цекало и Лолиты

В 2007 году судьба свела Александра с Викторией Галушкой — сестрой певицы Веры Брежневой. Девушка была на 23 года младше Александра, но это не помешало им сыграть свадьбу в 2008 году. Торжество прошло скромно, потому что на тот момент Виктория уже ждала ребенка. В этом же году у Цекало появилась дочка Александра, а спустя четыре года — сын Михаил. Но в 2018 году Цекало развелся с Галушкой, несмотря на то что девушка хотела сохранить брак. Шоумен закончил эти отношения, потому что закрутил роман с молодой моделью и художницей Дариной Эрвин, которая обучалась в США на финансиста.