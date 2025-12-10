Ричмонд
На прямую линию Путина поступило почти 750 тысяч обращений

Больше всего обращений граждане направляют по теме «социальная политика».

Источник: Аргументы и факты

В центр обработки обращений на «Прямую линию» с российским лидеров Владимиром Путиным граждане направили почти 750 тысяч вопросов, сообщил телеканал «Россия 24».

Чаще всего вопросы поступают по телефоне, на втором месте — в чат-бот в мессенджере MAX, также граждане отправляют видеообращения.

Больше всего обращений поступает по теме «социальная политика», на втором месте по популярности у граждан темы «инфраструктура» и «государство и общество», а также «жилье».

Напомним, прямая линия с президентом страны пройдет 19 декабря в 12:00 мск. Путин подведет итоги уходящего года, а также даст ответы на вопросы российских и зарубежных журналистов, а также жителей регионов страны.