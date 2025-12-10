Мэрия Кишинева представила проект бюджета на 2026 год: Чтобы покрыть нехватку средств, власти рассчитывают на займы и остатки прошлых лет

Кишинёвская мэрия представила проект муниципального бюджета на 2026 год. Доходы запланированы на уровне около 9,6 млрд леев, а расходы превышают 10,7 млрд, что создаёт дефицит более 1,1 млрд леев.
Почти половина поступлений — это трансферты от государства, главным образом на образование, соцподдержку и дороги. Собственные доходы города оцениваются примерно в 4,1 млрд леев.
Чтобы покрыть нехватку средств, власти рассчитывают на займы и остатки бюджета прошлых лет. Проект предстоит обсудить в Мунсовете.
