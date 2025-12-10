Эксперт Миллер: люди не потеряют мотивацию при сокращении рабочей недели

Переход на 30-часовую рабочую неделю может повысить производительность труда за счет роста мотивации сотрудников. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказала психолог Александра Миллер, комментируя соответствующий законодательный проект.
По словам эксперта, инициатива опирается на фундаментальные психологические законы, включая принцип мотивации через автономию. Сокращение рабочего времени может стать стимулом для более качественного выполнения задач, поскольку формирует чувство доверия и ответственности у сотрудников. Миллер отметила, что современные исследования подтверждают, что высшая форма заинтересованности рождается из чувства автономии, компетентности и связанности, а не из-под принуждения.
Психолог также сослалась на закон убывающей отдачи. После шести-семи часов интенсивной работы концентрация внимания снижается, а количество ошибок возрастает. Шестичасовой формат помогает сотрудникам фокусироваться на главном, исключая такие факторы, как бесцельные совещания и прокрастинация.
При этом Миллер предупредила о рисках, если работодатели попытаются сохранить прежний объем задач в сокращенное время. Это приведет к резкому росту стресса у персонала. Кроме того, многие отрасли, такие как медицина, производство или торговля, могут столкнуться с операционными сложностями, что потребует дополнительного найма сотрудников и повлечет рост издержек.
Ранее экономист Елена Разумовская рассказала о последствиях сокращения рабочей недели.