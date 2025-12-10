Эксперт Миллер: люди не потеряют мотивацию при сокращении рабочей недели

При этом Миллер предупредила о рисках, если работодатели попытаются сохранить прежний объем задач в сокращенное время. Это приведет к резкому росту стресса у персонала. Кроме того, многие отрасли, такие как медицина, производство или торговля, могут столкнуться с операционными сложностями, что потребует дополнительного найма сотрудников и повлечет рост издержек.