Россиянам назвали главную привычку для хорошего отдыха

Правильный сон напрямую влияет на здоровье и самочувствие. Сомнолог Павел Кудинов рассказал, что главная привычка для хорошего сна — вставать в одно и то же время каждый день. Об этом пишет RT.
«Когда мы будем просыпаться в одно и то же время, то мы будем и хотеть засыпать примерно в одно и то же время. Проблем со сном будет существенно меньше», — пояснил медик.
Врач добавил, что распространенные рекомендации «ложиться до 12» и «не есть после шести» актуальны лишь для тех, кто встает очень рано. Для остальных важно сохранять стабильный график, а попытки «догонять сон» в выходные нарушают биологические часы и ухудшают качество отдыха.
«Если мы будем вставать в разное время, в выходные отсыпаться, соответственно, в воскресенье вам будет тяжело заснуть, а в понедельник — тяжело проснуться», — специалист.
Ранее невролог Светлана Александрова рассказала, сколько часов отдыха необходимы организму для восстановления. Она объяснила, что сон больше 10−12 часов вреден так же, как и недосып.