В Смоленской области временно ограничена работа мобильного интернета и связи

На территории Смоленской области временно ограничили работу связи и мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«В Смоленской области временно ограничена работа мобильного интернета», — написал он в личном Telegram-канале.
Анохин подчеркнул, что меры связаны с действующей в регионе угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Ограничения приняты в целях обеспечения безопасности мирного населения и объектов инфраструктуры в регионе. При этом губернатор отметил, что работа мобильного интернета и связи приостановлена на неопределенный срок.
Ранее KP.RU сообщал, что о возможном ухудшении качества связи и мобильного интернета предупреждали жителей Санкт-Петербурга. Это было связано с угрозой атаки беспилотников ВСУ в регионе.