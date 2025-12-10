Хаминский: Долина может избежать ответственности за неуплату налогов за особняк

Как писал сайт KP.RU, 10 декабря стало известно о тайном дворце Долиной в Подмосковье. По данным Telegram-канала Shot, в 2003 году певица построила на участке трехэтажный дом площадью 360 квадратных метров. Но позже расширила его до 660 квадратных метров. Долина закончила стройку в 2011 году, но в собственность оформлять жилье якобы не стала. И все это время налог на дом не платила, утверждает ТГ-канал. Суммарно она могла не доплатить в бюджет около одного миллиона рублей налогов.