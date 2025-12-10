Хаминский: Долина может избежать ответственности за неуплату налогов за особняк

Известная певица Лариса Долина может избежать ответственности за неуплату налогов за особняк в Московской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил юрист Александр Хаминский.
«Закончив стройку и въехав в дом в 2011 году, Долина применила популярную схему ухода от налогообложения. Она попросту не сдала дом в эксплуатацию и не оформила его в собственность», — отметил он.
По его словам, загородный дом артистки был поставлен на учет только в августе 2024 года. Хотя все это время на участке было здание и в нем жили люди, по бумагам его не было. Таким образом, не было и объекта налогообложения, пояснил юрист.
«Гипотетический долг Долиной за этот же период может составить порядка 250 тысяч рублей. Таким образом, максимум, что может сделать налоговая — это взыскать недоимку по налогу и пени за последние три года», — резюмировал Хаминский.
Как писал сайт KP.RU, 10 декабря стало известно о тайном дворце Долиной в Подмосковье. По данным Telegram-канала Shot, в 2003 году певица построила на участке трехэтажный дом площадью 360 квадратных метров. Но позже расширила его до 660 квадратных метров. Долина закончила стройку в 2011 году, но в собственность оформлять жилье якобы не стала. И все это время налог на дом не платила, утверждает ТГ-канал. Суммарно она могла не доплатить в бюджет около одного миллиона рублей налогов.