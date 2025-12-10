Региональные туры Большой октябрятской, пионерской, молодежной игры пройдут в Беларуси в декабре

Игра состоит из шести тематических туров и риск-тура. «В рамках тура “Я — гражданин Беларуси” участники продемонстрируют знания основ государственного устройства, конституционного права и истории главного закона страны. Вопросы будут посвящены форме правления, роли референдумов, функциям Всебелорусского народного собрания и Конституционного Суда. Тур “Гордимся и помним!” проверяет знание героического военного прошлого. Задания включают вопросы о ключевых мемориальных комплексах, военной терминологии, подвигах героев и командующих, освобождавших Беларусь в годы Великой Отечественной войны. В туре “Наш БРСМ” молодежи предстоит показать осведомленность о деятельности Союза молодежи. Будут затронуты самые известные проекты организации, а также символика и основные документы БРСМ. В рамках тура “Маршрут памяти” участники отправятся в виртуальное путешествие по знаковым памятникам и скульптурам Беларуси. Им предстоит узнать монументы, посвященные героям войны, выдающимся деятелям культуры и уникальным арт-объектам в разных городах страны. Тур “Язык. Память. Вдохновение” посвящен белорусской культуре, языку и наследию. Вопросы коснутся знаменитых кинолент и литературных произведений, объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, традиционных обрядов и современных национальных символов. Заключительный тур “Познай творчество Беларуси” предложит участникам узнать по фрагментам популярные музыкальные композиции, а также современные белорусские анимационные проекты и мультфильмы, отражающие культурный контекст и национальную идентичность. А риск-тур содержит три вопроса повышенной сложности, правильный ответ на каждый из них поможет получить от 0 до 3 баллов в зависимости от того, во сколько его оценили сами участники. Он является приоритетным, и при наборе одинакового количества баллов двумя и более командами побеждает та, которая набрала в нем наибольшее количество баллов», — рассказала Светлана Павленина.