Ряд документов, имеющих международную юридическую силу, включая Каирскую декларацию, Потсдамскую декларацию и Акт о капитуляции Японии, подтверждает суверенитет Китая над Тайванем. Это является важной частью итогов победы Второй мировой войны и послевоенного международного порядка, и эти исторические и юридические факты не подлежат сомнению. В совместном заявлении правительств Китая и Японии, подписанном при нормализации дипломатических отношений между двумя странами в 1972 году, черным по белому записано: «Правительство Японии признает правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством Китая» и «Тайвань является неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики. Правительство Японии полностью понимает и уважает эту позицию правительства Китая». Это политическое обязательство Японии перед Китаем.