Посол КНР в Беларуси об уроках мировых войн и тайваньской теме в контексте региональной безопасности

Уроки прошлого служат серьезным предостережением для потомков. Важность этого заявил БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Чжан Вэньчуань. В год 80-летия Победы он размышляет об исторических уроках Второй мировой войны в контексте современного развития ситуации в регионе и мире, о взаимной поддержке Беларуси в КНР в вопросах национального единства, а также о тайваньской теме.
Юбилей Победы.
В этом году отмечается 80-летие Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Победы в мировой антифашистской войне. В ходе той жестокой войны Китай и Беларусь заплатили огромную цену, защищая свои суверенитет, независимость и территориальную целостность.
По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина 3 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в памятных мероприятиях в Китае по случаю 80-летия Победы. Во время встречи лидеры двух стран высоко оценили вклад народов Китая и Беларуси, плечом к плечу сражавшихся и внесших огромный вклад в разгром милитаризма и фашизма, а также достигли важного консенсуса о необходимости сохранять память об истории Второй мировой войны и содействовать миру во всем мире.
Китайский народ миролюбив и дружелюбен по отношению к соседям, но в вопросах, касающихся принципиальных основ государственного суверенитета и территориальной целостности, не пойдет ни на какие компромиссы или уступки, что верно и для Беларуси.
Китай и Беларусь являются всепогодными и всесторонними стратегическими партнерами, неизменно оказывающими взаимоподдержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы друг друга. Принцип «одного Китая» закреплен в соглашении об установлении дипломатических отношений между Китаем и Беларусью и неоднократно подтверждался в совместных заявлениях глав двух государств.
Беларусь неизменно придерживается этого принципа, поддерживает все усилия Китая по сохранению национального единства и выступает против любой формы так называемой независимости Тайваня, что Китай высоко ценит.
Правительство и народ КНР продолжат решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность и в то же время готовы совместно с международным сообществом, включая Беларусь, прилагать усилия для совместной защиты послевоенного международного порядка и поддержания мира и стабильности во всем мире.
Настаивать на ошибках — участь глупца.
Недавно во время визита в Испанию Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил городок Герника и возложил венок к мемориалу жертв бомбардировки, произошедшей более 80 лет назад. Он подчеркнул: «Германия несет ответственность за бомбардировку Герники в 1937 году, и немцы никогда не должны забывать о совершенных преступлениях».
Это невольно напоминает случай, когда в 1970 году канцлер ФРГ Вилли Брандт внезапно опустился на колени в молчании, чтобы почтить память жертв после возложения венка к памятнику героев Варшавского гетто.
Скорбь в Гернике и «варшавское коленопреклонение» имеют общие корни — они отражают готовность немецкого народа смело смотреть в лицо истории, глубоко осмысливать ее и просить прощение за преступления нацистов. Это не только помогло преодолеть вражду между Германией и народами других стран, но и завоевало Германии широкое уважение со стороны международного сообщества.
В разительном контрасте с этим на другом конце земли Япония — также бывшая страна «оси» и побежденная страна во Второй мировой войне. К примеру, японские лидеры неоднократно посещали святилище Ясукуни, где поклоняются военным преступникам времен Второй мировой войны, пересматривали учебники отечественной истории, отрицали Нанкинскую резню, а также пытались реабилитировать свою агрессию и повернуть вспять ход колеса истории. В последние годы Япония также значительно скорректировала свою политику в области безопасности, ежегодно увеличивая оборонный бюджет и вынашивая планы по изменению «трех принципов неядерной политики».
Недавно один японский политик заявил, что применение материковым Китаем силы против Тайваня может стать для Японии «экзистенциальным кризисом». Данное высказывание грубо нарушает принцип «одного Китая», представляет собой вмешательство во внутренние дела КНР.
Тайвань с древнейших времен является неотъемлемой частью территории Китая, которая священна и неприкосновенна. В конце XIX века после Японо-китайской войны Япония захватила Тайвань и установила жестокое колониальное господство, длившееся полвека, что стало самой мрачной страницей в истории Тайваня.
Ряд документов, имеющих международную юридическую силу, включая Каирскую декларацию, Потсдамскую декларацию и Акт о капитуляции Японии, подтверждает суверенитет Китая над Тайванем. Это является важной частью итогов победы Второй мировой войны и послевоенного международного порядка, и эти исторические и юридические факты не подлежат сомнению. В совместном заявлении правительств Китая и Японии, подписанном при нормализации дипломатических отношений между двумя странами в 1972 году, черным по белому записано: «Правительство Японии признает правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством Китая» и «Тайвань является неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики. Правительство Японии полностью понимает и уважает эту позицию правительства Китая». Это политическое обязательство Японии перед Китаем.
Тайваньский вопрос как красная линия.
Тайвань является китайским Тайванем, он никогда не был и не станет отдельным государством. Тайваньский вопрос представляет собой ядро ключевых интересов Китая, это красная линия и рубеж, которые не подлежат нарушению.
Ни один человек и ни одна сила не должны недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и огромные возможности китайского народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность. Историческая тенденция к воссоединению Китая непреодолима — Китай в конечном итоге обязательно объединится. Все должны серьезно относиться к озабоченностям Китая, прекратить провокационные действия и на практике демонстрировать выполнение политических обязательств перед Китаем и международным сообществом.
Страна без доверия не может быть сильной, человек без верности не может стоять твердо. Страна, не имеющая мужества взглянуть в лицо истории и взять на себя ответственность, никогда не сможет по-настоящему заслужить доверие и уважение других стран.
Уверен в том, что политик, не способный признать свои ошибки, отказывающийся их исправлять и нарушающий свои обещания, в конечном итоге заплатит огромную цену. Исправить ошибку — мужество и мудрость, упорствовать в ней — невежество и глупость.
Ошибка, не ставшая уроком, — это уже преступление против себя.
Чжан ВЭНЬЧУАНЬ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь,
БЕЛТА. -0-