Пять стран объявили бойкот Евровидению из-за участия Израиля

Страна станет уже пятой участницей Европейского вещательного союза, отказавшейся от участия по этой причине. С таким же заявлением уже выступили Нидерланды, Испания, Словения и Ирландия. По информации словенского канала RTVSLO, который отказался транслировать Евровидение, Словения вместе с Черногорией, Исландией, Испанией, Турцией, Нидерландами и Алжиром запросили проведение тайного голосования по вопросу участия Израиля в конкурсе, но оно не состоялось.