В Нижнем Новгороде подтвердили право пассажиров садиться рядом с водителем

Главное условие — пристегнутый ремень безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, можно ли пассажирам занимать место рядом с водителем в нижегородских автобусах. Ответом на этот вопрос поделились в ИА «НТА-Приволжья», направившем запрос в Центр развития транспортных систем.

В соответствии с действующими правилами, в автобусе среднего класса пассажир может занять место рядом с водителем. Главное условие при посадке — наличие пристегнутого ремня безопасности.

Вопрос о заполненности транспорта особенно актуален в часы пик, когда пассажиры занимают все доступные места. При этом в автобусах малой вместимости место рядом с водителем зачастую бывает заблокировано — ремнями, цепью или другими предметами.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде объявлен конкурс на поиск перевозчика для одного из популярных городских маршрутов № 83 «Микрорайон Соцгород-2 — Афонино». Контракт заключается на пять месяцев — с января по май 2026 года. Финансирование составляет 1,4 миллиона рублей.