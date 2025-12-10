Ричмонд
Джонни Депп снимется в англоязычной адаптации «Мастера и Маргариты»

Депп готовится сыграть главную роль в первой в истории англоязычной экранизации классического произведения русской литературы.

Источник: Аргументы и факты

Американский актер Джонни Депп примет участие в создании англоязычной версии романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Он не только исполнит ведущую роль, но и займется продюсированием этого проекта, передает журнал Variety.

В статье отмечается, что Депп сыграет главную роль в первой англоязычной экранизации знаменитого романа «Мастер и Маргарита» русского писателя Михаила Булгакова.

Официальное объявление о начале работы над фильмом прозвучало на международном кинофестивале, проходившем в Саудовской Аравии на берегу Красного моря.

Указано, что пока имя режиссера не названо, а производством займется IN.2 Film — компания, принадлежащая самому Деппу.

По предварительным планам, съемки фильма стартуют в конце 2026 года.

Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо стал артистом года по версии журнала Time.