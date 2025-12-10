Японские ученые раскрыли тайну растений-паразитов, живущих без фотосинтеза

Ученые обнаружили, что эти растения, обитающие под землей и паразитирующие на корнях других видов, сохранили ключевые клеточные функции, несмотря на утрату генов, связанных с фотосинтезом. Пластиды, характерные для растительных клеток, не исчезли и продолжают играть важную роль в метаболизме.