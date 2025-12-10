Японские ученые раскрыли тайну растений-паразитов, живущих без фотосинтеза

Уникальные растения-паразиты из рода Balanophora, полностью отказавшиеся от фотосинтеза, смогли выжить благодаря сохранению пластид и переходу к бесполому размножению. Об этом сообщили исследователи из Университета Кобе и Института науки и технологий Окинавы, передает «Газета.Ru».
Ученые обнаружили, что эти растения, обитающие под землей и паразитирующие на корнях других видов, сохранили ключевые клеточные функции, несмотря на утрату генов, связанных с фотосинтезом. Пластиды, характерные для растительных клеток, не исчезли и продолжают играть важную роль в метаболизме.
Исследователи также установили, что способность формировать семена без оплодотворения возникала в эволюции Balanophora неоднократно, что позволило им распространиться в регионах с ограниченным числом опылителей.
Ведущий автор исследования ботаник Кэндзи Суэцугу отметил, что работа переосмысливает само понятие растения, лишенного фотосинтеза. Следующим этапом станет изучение конкретных соединений, которые синтезируют пластиды, и их роли в поддержании паразитического образа жизни.
