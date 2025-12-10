В Австралии рассказали, как подростки начали обходить запрет на соцсети

В Австралии подростки в первый день действия запрета на использование социальных сетей лицами младше 16 лет массово обходят ограничения. Об этом сообщают австралийские телеканалы, отмечая, что власти заявили о намерении усилить контроль.
Законодательные ограничения были введены с целью защиты несовершеннолетних от вредоносного контента. С 10 декабря компании — владельцы десяти социальных сетей, включая Facebook*, Instagram*, Threads*, X**, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch и TikTok, обязаны ограничить доступ к своим сервисам для граждан Австралии, не достигших 16 лет. В противном случае им грозит штраф до 49,5 миллиона австралийских долларов (до 33 миллионов долларов США).
Как сообщает Sky News, в австралийском сегменте соцсетей в первый день ограничений начал распространяться хэштег «Я пережил запрет», которым пользователи отмечают возможность продолжать читать и публиковать сообщения.
Журналисты указывают, что самым простым методом верификации возраста является селфи с документом, однако платформы не имеют права делать такой способ верификации обязательным. Именно поэтому используются иные способы — фейсконтроль по фотографии и анализ истории активности пользователя. Эти процедуры выполняются автоматически с помощью искусственного интеллекта, поскольку необходимо проверить около 440 тысяч аккаунтов в Snapchat, 150 тысяч — в Facebook и 350 тысяч — в Instagram.
Как отмечает ABC, данные технологии работают с перебоями. В редакцию поступили сотни сообщений от родителей и детей о том, что фейсконтроль все же удалось обойти.
Подростки пытались выглядеть старше, меняя одежду, используя косметику и копируя мимику взрослых. Один из родителей рассказал, что после входа в TikTok система определила возраст его 11-летнего сына как 18 лет. Другой рассказал, что его 13-летний ребенок прошел проверку, намеренно изменив выражение лица, после чего алгоритм оценил его возраст как «30+».
Согласно анонимному опросу, на который ссылается ABC, лишь четверть подростков заявили о готовности отказаться от использования соцсетей; остальные сообщили, что не собираются соблюдать ограничения.
Министр связи Аника Уэллс в эфире Sky News напомнила, что социальные сети обязаны регулярно перепроверять учетные записи пользователей младше 16 лет. Она подчеркнула, что даже если система допустила ребенка к сервису в первый день, это не гарантирует, что доступ сохранится впоследствии.
«Если у вас получилось войти сегодня, это не значит, что будет получаться, пока вам не исполнится 16», — сказала Уэллс.
* Социальные сети принадлежат компании Meta, деятельность которой в РФ запрещена и признана экстремистской.
** Соцсеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.