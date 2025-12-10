В Австралии рассказали, как подростки начали обходить запрет на соцсети

Журналисты указывают, что самым простым методом верификации возраста является селфи с документом, однако платформы не имеют права делать такой способ верификации обязательным. Именно поэтому используются иные способы — фейсконтроль по фотографии и анализ истории активности пользователя. Эти процедуры выполняются автоматически с помощью искусственного интеллекта, поскольку необходимо проверить около 440 тысяч аккаунтов в Snapchat, 150 тысяч — в Facebook и 350 тысяч — в Instagram.