Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Бельгии Де Вевер назвал воровством предложение ЕК об изъятии активов РФ

Премьер-министр Бельгии раскритиковал план Еврокомиссии по изъятию российских активов для передачи Украине.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал воровском предложение Европейской комиссии об изъятии замороженных российских активов для дальнейшей передачи Украине. Об этом он заявил во время беседы с журналистами в парламенте страны.

«Барт де Вевер также настаивает на том, что существуют более уместные решения, чем “воровство” средств ЦБ России», — приводит слова политика агентство Belga.

По словам источника, Де Вевер напомнил, что ЕК хочет изъять суверенные средства страны, с которой Европа якобы находится в состоянии конфликта. Премьер Бельгии подчеркнул, что это было бы равноценно тому, чтобы «войти в посольство, вынести всю мебель и продать ее».

Ранее KP.RU сообщал, что Россия готова к возможной экспроприации хранящихся на Западе активов страны. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в этом случае Москва даст ответ на незаконные действия.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше