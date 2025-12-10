Премьер Бельгии Де Вевер назвал воровством предложение ЕК об изъятии активов РФ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал воровском предложение Европейской комиссии об изъятии замороженных российских активов для дальнейшей передачи Украине. Об этом он заявил во время беседы с журналистами в парламенте страны.
«Барт де Вевер также настаивает на том, что существуют более уместные решения, чем “воровство” средств ЦБ России», — приводит слова политика агентство Belga.
По словам источника, Де Вевер напомнил, что ЕК хочет изъять суверенные средства страны, с которой Европа якобы находится в состоянии конфликта. Премьер Бельгии подчеркнул, что это было бы равноценно тому, чтобы «войти в посольство, вынести всю мебель и продать ее».
Ранее KP.RU сообщал, что Россия готова к возможной экспроприации хранящихся на Западе активов страны. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в этом случае Москва даст ответ на незаконные действия.