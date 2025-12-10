Знаменитый индийский актер, звезда фильма «Танцор диско» Митхун Чакраборти выразил свою любовь к россиянам. Видеообращение звезды Болливуда в своем Telegram-канале опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Шлю свою любовь всем россиянам. И от всей Индии тоже. Джимми, Джимми, ача, ача!» — сказал Чакраборти.
Кроме того, индийский актер выразил благодарность Маргарите Симоньян и российскому лидеру Владимиру Путину за открытие телеканала RT India.
Симоньян в публикации ответила актеру, назвав его дорогим другом, и так же передала Чакраборти привет от России.
