Звезда фильма «Танцор диско» Чакраборти выразил свою любовь к россиянам

Митхун Чакраборти выразил свою любовь к россиянам, а также поблагодарил Владимира Путина и Маргариту Симоньян за открытие RT India.

Источник: Аргументы и факты

Знаменитый индийский актер, звезда фильма «Танцор диско» Митхун Чакраборти выразил свою любовь к россиянам. Видеообращение звезды Болливуда в своем Telegram-канале опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Шлю свою любовь всем россиянам. И от всей Индии тоже. Джимми, Джимми, ача, ача!» — сказал Чакраборти.

Кроме того, индийский актер выразил благодарность Маргарите Симоньян и российскому лидеру Владимиру Путину за открытие телеканала RT India.

Симоньян в публикации ответила актеру, назвав его дорогим другом, и так же передала Чакраборти привет от России.

