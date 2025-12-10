В Москве открыли мемориальную доску легендарному «фельдъегерю Победы»

Проект был реализован при поддержке Правительства Москвы. «Аэрофлот проделал большую организационную работу с творческим коллективом авторов памятника, управляющей компанией, а также с жильцами дома, которые общим голосованием поддержали идею установки памятной доски», — отмечается в сообщении. Таким образом, память о «фельдъегере Победы» и его экипаже теперь навсегда запечатлена в бронзе на улице, где герой прожил свои последние годы.