В Москве открыли мемориальную доску легендарному «фельдъегерю Победы»

10 декабря в Москве на фасаде дома № 50 по Малой Филёвской улице открыли бронзовую мемориальную доску. Она посвящена Герою России, генерал-лейтенанту авиации Алексею Ивановичу Семенкову — командиру экипажа, который в мае 1945 года выполнил историческую миссию, доставив в столицу Акт о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии.
Память, отлитая в металле.
Инициатором создания мемориала выступил «Аэрофлот» в год 80-летия Великой Победы. В торжественной церемонии участвовали ветераны и пилоты авиакомпании во главе с лётным директором Эдуардом Советкиным, авторы памятника, представители Мосгорнаследия, муниципалитета района Фили-Давыдково, жители дома и внучка легендарного летчика. Установку доски предварительно поддержали на общем собрании жильцов.
Художественное решение памятного знака наполнено глубокой символикой. Композицию, центром которой стал летящий Ли-2, соединяют два знаковых образа: фотография Евгения Халдея из серии «Знамя Победы над Рейхстагом» с подписью «Берлин» и изображение Спасской башни Кремля с подписью «Москва» на фоне праздничного салюта. Это визуальное повествование о легендарном полёте, совершённом в ночь на 9 мая 1945 года.
Работа по сохранению наследия.
Проект был реализован при поддержке Правительства Москвы. «Аэрофлот проделал большую организационную работу с творческим коллективом авторов памятника, управляющей компанией, а также с жильцами дома, которые общим голосованием поддержали идею установки памятной доски», — отмечается в сообщении. Таким образом, память о «фельдъегере Победы» и его экипаже теперь навсегда запечатлена в бронзе на улице, где герой прожил свои последние годы.