Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ходе телефонного разговора обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию на Украине. Об этом пишет агентство Reuters.
— Я был в ратуше Сен-Мало, чтобы поговорить по телефону с некоторыми коллегами и президентом Трампом по вопросу Украины, — приводят слова главы Елисейского дворца в материале.
Макрон отметил, что разговор длился 40 минут. Вопрос, поднимавшийся во время беседы, он назвал «темой, которая волнует всех нас».
Французский лидер активно принимает участие в переговорах с разными сторонами конфликта. Несколько дней назад Макрон провел беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он заявил о решимости Парижа сотрудничать со всеми партнерами «для обеспечения мер деэскалации и установления режима прекращения огня», а также выразил уверенность в том, что европейцы сыграют ключевую роль в справедливом и устойчивом решении.
Кроме того, несмотря на враждебность по отношению к РФ, 1 июля состоялся первый за три года телефонный разговор президентов России и Франции. Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер напомнил главе Франции, что конфликт является прямым следствием политики западных стран, которые в течение многих лет создавали в стране антироссийский плацдарм, а теперь затягивают боевые действия. После этого глава Елисейского дворца заявил, что планирует продолжать контакты с российским коллегой.