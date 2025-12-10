Кроме того, несмотря на враждебность по отношению к РФ, 1 июля состоялся первый за три года телефонный разговор президентов России и Франции. Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер напомнил главе Франции, что конфликт является прямым следствием политики западных стран, которые в течение многих лет создавали в стране антироссийский плацдарм, а теперь затягивают боевые действия. После этого глава Елисейского дворца заявил, что планирует продолжать контакты с российским коллегой.