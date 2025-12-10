Ричмонд
Semafor: Рубио играет ключевую роль в эскалации между США и Венесуэлой

СМИ считают Рубио главным зачинщиком в конфликте США и Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио играет одну из ключевых ролей в эскалации между Соединенными Штатами и Венесуэлой. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

«Самая большая незавершенная задача Рубио связана с Венесуэлой, где он играет ведущую роль в политике США и вызывает недовольство у некоторых сторонников Трампа», — говорится в материале.

Отмечается, что кто критикующие кампанию нынешней администрации в Венесуэле, сосредоточены на Рубио, однако сам Рубио не принимает окончательных решений.

Напомним, что ранее США ужесточили риторику в отношении правительства Николаса Мадуро. Вашингтон потребовал смены власти в Каракасе.

Как ранее писал KP.RU, президент Венесуэлы в ответ предлагал поэтапную отставку в течение нескольких лет. Однако американская сторона отклонила это предложение. При этом Дональд Трамп также заявлял о возможности военной операции в регионе. Её целью называлось уничтожение наркотрафика.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше