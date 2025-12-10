Semafor: Рубио играет ключевую роль в эскалации между США и Венесуэлой

Госсекретарь США Марко Рубио играет одну из ключевых ролей в эскалации между Соединенными Штатами и Венесуэлой. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
«Самая большая незавершенная задача Рубио связана с Венесуэлой, где он играет ведущую роль в политике США и вызывает недовольство у некоторых сторонников Трампа», — говорится в материале.
Отмечается, что кто критикующие кампанию нынешней администрации в Венесуэле, сосредоточены на Рубио, однако сам Рубио не принимает окончательных решений.
Напомним, что ранее США ужесточили риторику в отношении правительства Николаса Мадуро. Вашингтон потребовал смены власти в Каракасе.
Как ранее писал KP.RU, президент Венесуэлы в ответ предлагал поэтапную отставку в течение нескольких лет. Однако американская сторона отклонила это предложение. При этом Дональд Трамп также заявлял о возможности военной операции в регионе. Её целью называлось уничтожение наркотрафика.