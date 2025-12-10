Вспышку кори выявили в крупнейшем российском вузе

«Вспышка кори была выявлена у студента Высшей школы государственного аудита в четвертом учебном корпусе МГУ на Ленинских горах. В связи с этим корпус университета закрывают на карантин», — сообщает «Осторожно, Москва». Срок действия ограничений пока не установлен.