В 2028 году в Лондоне появятся летающие такси

Британская компания Vertical Aerospace планирует запустить в Лондоне электрические «летающие такси» к 2028 году. Об этом сообщают местные СМИ, передает «Газета.Ru».
Модель Valo рассчитана на перевозку до шести пассажиров. Она способна пролетать до 160 километров на скорости около 257 километров в час. Ожидается, что сертификация воздушного судна будет завершена в течение трех лет.
На начальном этапе рейсы будут выполняться в аэропорты и крупные города. Разработчик предполагает, что услуга сначала будет относиться к премиум-сегменту, но со временем станет доступна по цене, сопоставимой с поездкой на обычном такси.
В апреле в Китае выдали первое в мире разрешение на эксплуатацию летающего такси.