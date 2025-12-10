Ричмонд
В 2028 году в Лондоне появятся летающие такси

Летающий транспорт будет способен перевозить до шести пассажиров и пролетать до 160 километров.

Источник: Аргументы и факты

Британская компания Vertical Aerospace планирует запустить в Лондоне электрические «летающие такси» к 2028 году. Об этом сообщают местные СМИ, передает «Газета.Ru».

Модель Valo рассчитана на перевозку до шести пассажиров. Она способна пролетать до 160 километров на скорости около 257 километров в час. Ожидается, что сертификация воздушного судна будет завершена в течение трех лет.

На начальном этапе рейсы будут выполняться в аэропорты и крупные города. Разработчик предполагает, что услуга сначала будет относиться к премиум-сегменту, но со временем станет доступна по цене, сопоставимой с поездкой на обычном такси.

В апреле в Китае выдали первое в мире разрешение на эксплуатацию летающего такси.