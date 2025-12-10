Белорусские ученые работают над новыми подходами к лечению онкозаболеваний

Биотехнологии включены в перечень приоритетных направлений научно-технической деятельности. «Ставка делается в том числе на микробные биотехнологии. В числе важных направлений — работы по созданию таких препаратов, как метаболиты ферментов для пищевой промышленности, дрожжей для виноделия в том числе. Планируем вести работу по вовлечению вторичных сырьевых ресурсов пищевых производств в кормопроизводство за счет более глубокой переработки и получения различных веществ. Ставим перед собой задачи по созданию импортозамещающих препаратов, которые сегодня импортируются, в частности, для БНБК. Также задача за счет микроорганизмов создать препараты и консорциумы микроорганизмов, которые бы ингибировали патогенные микроорганизмы на фермах, и за счет этого существенно снижалась бы заболеваемость у животных», — заключил директор института. -0-