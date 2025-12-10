Белорусские ученые работают над новыми подходами к лечению онкозаболеваний

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые работают над новыми подходами к лечению онкологических заболеваний. Об этом сообщил журналистам директор Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси Александр Шепшелев, передает корреспондент БЕЛТА.
В Институте микробиологии в том числе разрабатывают ферменты, которые используются в медицине для химико-ферментативного синтеза различных лекарственных средств, в том числе для лечения онкозаболеваний. «Это совместная работа с Институтом биоорганической химии. Мы проводим научные исследования, которые способствуют новым подходам к лечению в том числе онкозаболеваний. Целая лаборатория этим занимается. В числе основных направлений — создание препаратов, которые разрушают аденозиновое облако (облако, которое защищает раковые клетки), повышение эффективности препаратов, новые подходы к созданию различных соединений, которые широко используются в медицинской практике», — рассказал Александр Шепшелев.
Ученые института разрабатывают и микробные удобрения. «В этом году проведены масштабные испытания наших микробных удобрений в целом ряде хозяйств Беларуси. Суммарно площади составили более 12 тыс. га. Это как опытные станции НАН, так и сельскохозяйственные организации. В этом году были и заморозки, и нестабильная погода. Тем не менее, мы получили средние цифры прироста урожайности зерновых и зернобобовых от 5% до 15%, а по травам — около 30%. Данная оценка позволяет сказать, что применение микробных удобрений достаточно эффективно и способствует реализации генетического потенциала семян», — отметил директор института.
Он также рассказал о планах института на 2026 год. «Перед нами стоит задача еще более тесной интеграции с реальным сектором экономики. Это согласование наших исследований с предприятиями, построение нашей работы так, чтобы решать важные для них задачи. В частности, это касается молокоперерабатывающих, кондитерских предприятий, предприятий масложировой отрасли, Белорусской национальной биотехнологической корпорации, “Белвитунифарма”, ряда коммерческих организаций биотехнологического профиля, которые занимаются созданием ветеринарных препаратов. Все эти проекты, как правило, реализуются во взаимодействии с технологами заводов», — обозначил Александр Шепшелев.
Биотехнологии включены в перечень приоритетных направлений научно-технической деятельности. «Ставка делается в том числе на микробные биотехнологии. В числе важных направлений — работы по созданию таких препаратов, как метаболиты ферментов для пищевой промышленности, дрожжей для виноделия в том числе. Планируем вести работу по вовлечению вторичных сырьевых ресурсов пищевых производств в кормопроизводство за счет более глубокой переработки и получения различных веществ. Ставим перед собой задачи по созданию импортозамещающих препаратов, которые сегодня импортируются, в частности, для БНБК. Также задача за счет микроорганизмов создать препараты и консорциумы микроорганизмов, которые бы ингибировали патогенные микроорганизмы на фермах, и за счет этого существенно снижалась бы заболеваемость у животных», — заключил директор института. -0-
Фото Николая Петрова.