Минобороны рассказало о ликвидировании более 30 беспилотников над небом регионов

ВС РФ отразили атаку Украины.
За пять часов над регионами России силы противовоздушной обороны уничтожили тридцать один украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«За 5 часов над регионами РФ сбит 31 украинский БПЛА. Тринадцать — над территорией Брянской области, 11- над Калужской, пять — над Республикой Крым, по одному — над территорией Тульской области и Московским регионом», — передали в военном ведомстве.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше