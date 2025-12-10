Руферы залезли в самый большой ТРЦ Екатеринбурга. Фото

Восемь подростков в возрасте проникли на территорию недостроенного ТРЦ «Золотой» в екатеринбургском микрорайоне Ботаника. Об этом участники объединения руферов «74 squad» сообщили в своих аккаунтах в соцсетях. По их словам, они забрались внутрь здания, прошли по незавершенным этажам, а затем поднялись на внешние металлические конструкции и на крышу долгостроя.