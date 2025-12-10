Украина может отказаться от части территорий в случае предоставления гарантий безопасности со стороны западных партнеров. Об этом в среду, 10 декабря, сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
— Надежные гарантии безопасности — лучший стимул для Украины согласиться уступить часть своей территории, — говорится в материале.
По данным журналистов, на данный момент США отказываются предоставлять Киеву какие-либо гарантии безопасности или поддерживать европейские страны, которые могли бы попытаться обеспечить их соблюдение, передает газета.
В тот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский Владимира Зеленского ездит по европейским странам с целью решения вопросов гарантий личной безопасности после ухода со своего поста. По словам Сальдо, лидер киевского режима осознает, что является «отыгранной фигурой».
9 декабря Владимир Зеленский высказался, что у Украины нет сил и возможности для возвращения полуострова Крым.