На Украине решили не отключать свет в банях, саунах и ресторанах

Около трех тысяч бань, саун и ресторанов включены в перечень объектов критической инфраструктуры и не подпадают под отключения электроэнергии. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передает издание «Страна».
По его словам, данные объекты не только не подвергаются отключениям от электросети, но и не оплачивают потребленную электроэнергию.
Напомним, 10 декабря на Украине сообщили о сложной ситуации в энергосистеме. Как отметил на брифинге заместитель министра энергетики Николай Колесник, потребители в ряде регионов, в частности в Николаевской и Харьковской областях, остаются без света. Во всех областях введены почасовые графики отключений, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Колесник подчеркнул, что для стабилизации электроснабжения в отопительный сезон правительство утвердило ряд решений. В их числе — пересмотр перечней объектов критической инфраструктуры, а также расширение возможностей импорта электроэнергии для государственных компаний. По словам замминистра, это должно обеспечить более равномерное распределение нагрузки между регионами и сократить количество отключений.