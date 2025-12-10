На Украине решили не отключать свет в банях, саунах и ресторанах

Напомним, 10 декабря на Украине сообщили о сложной ситуации в энергосистеме. Как отметил на брифинге заместитель министра энергетики Николай Колесник, потребители в ряде регионов, в частности в Николаевской и Харьковской областях, остаются без света. Во всех областях введены почасовые графики отключений, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса.