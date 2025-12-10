Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2026 год с рекордным дефицитом

Как сообщил ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, Украина может столкнуться с нехваткой средств в бюджете уже в феврале. Он считает, что денег может не хватить на вооружение, зарплаты военным, учителям и врачам, а также пенсии и стипендии.