Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2026 год с рекордным дефицитом

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о бюджете Украины на следующий год с рекордным для страны дефицитом. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.
Проект бюджета на 2026 год был принят Верховной радой 3 декабря. За него голосовали преимущественно депутаты от правящей партии «Слуга народа». Фракции «Европейская солидарность» и «Батькивщина» практически в полном составе проголосовали против.
Ожидаются доходы в размере 2,9 трлн гривен (5,37 трлн рублей), расходы — 4,97 трлн гривен (9 трлн рублей). Дефицит бюджета составляет около 18,4% ВВП и планируется в размере 2 трлн гривен (3,7 трлн рублей). Его предполагается покрыть за счет займов и грантов, которые украинские власти ожидают от западных партнеров.
При этом, согласно документу, украинские чиновники подняли собственную ежемесячную зарплату в три раза — до 200 тысяч гривен.
Как сообщил ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, Украина может столкнуться с нехваткой средств в бюджете уже в феврале. Он считает, что денег может не хватить на вооружение, зарплаты военным, учителям и врачам, а также пенсии и стипендии.