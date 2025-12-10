Тувалу стала самой непопулярной пляжной страной в мире

Добраться до страны можно только двумя еженедельными рейсами авиакомпании Fiji Airways из Сувы. Регулярного морского сообщения нет, суда заходят в порт лишь эпизодически. Для российских туристов путь предполагает пересадку на Фиджи, при этом виза не требуется для пребывания до 30 дней.