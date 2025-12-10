Тувалу стала самой непопулярной пляжной страной в мире

Тувалу признано наименее популярным пляжным направлением в мире, ежегодно принимающим всего около 3,7 тысячи туристов. Об этом сообщает NEWS.ru.
Отмечается, что Тувалу сравнивали с Фиджи и Самоа, которые являются более посещаемыми островными государствами.
По оценкам экспертов, низкий интерес туристов связан с крайней удаленностью страны, ограниченной инфраструктурой и сложной транспортной доступностью. Государство, расположенное в центральной части Тихого океана, состоит из девяти небольших атоллов общей площадью лишь 26 квадратных километров. Основная жизнь сосредоточена в столице Фунафути, где находятся административные здания, магазины, отели и единственный аэропорт. Узкая географическая форма делает Тувалу уязвимым к наводнениям и штормам.
Добраться до страны можно только двумя еженедельными рейсами авиакомпании Fiji Airways из Сувы. Регулярного морского сообщения нет, суда заходят в порт лишь эпизодически. Для российских туристов путь предполагает пересадку на Фиджи, при этом виза не требуется для пребывания до 30 дней.
