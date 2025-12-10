Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тувалу стала самой непопулярной пляжной страной в мире

Низкий интерес туристов к Тувалу связан с крайней удаленностью страны, ограниченной инфраструктурой и сложной транспортной доступностью.

Источник: Аргументы и факты

Тувалу признано наименее популярным пляжным направлением в мире, ежегодно принимающим всего около 3,7 тысячи туристов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Отмечается, что Тувалу сравнивали с Фиджи и Самоа, которые являются более посещаемыми островными государствами.

По оценкам экспертов, низкий интерес туристов связан с крайней удаленностью страны, ограниченной инфраструктурой и сложной транспортной доступностью. Государство, расположенное в центральной части Тихого океана, состоит из девяти небольших атоллов общей площадью лишь 26 квадратных километров. Основная жизнь сосредоточена в столице Фунафути, где находятся административные здания, магазины, отели и единственный аэропорт. Узкая географическая форма делает Тувалу уязвимым к наводнениям и штормам.

Добраться до страны можно только двумя еженедельными рейсами авиакомпании Fiji Airways из Сувы. Регулярного морского сообщения нет, суда заходят в порт лишь эпизодически. Для российских туристов путь предполагает пересадку на Фиджи, при этом виза не требуется для пребывания до 30 дней.

Ранее эксперт Сергей Ромашкин рассказал о популярных направлениях в новогодние праздники.