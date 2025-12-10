Сцены с Долиной не стали вырезать из «Невероятных приключений Шурика»

По данным газеты, создатели ленты сохранили роль Долиной, несмотря на волну хейта и «отмен» из-за скандала вокруг ее квартиры за 112 млн рублей. В фильме певица играет строгого главного бухгалтера банка. «Она управляет всем и всеми. У нее не забалуешь! Да, персонаж отрицательный, но таких тоже нужно уметь любить», — призналась артистка. По сюжету она также является двоюродной тетей товарища Саахова.